استكمال إزالة منظومات التحلية خارج الخدمة في جدة

جدة- ياسر بن يوسف

أبرمت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ممثلة بالمحافظ المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، وشركة وسط جدة للتطوير ممثلة بالرئيس التنفيذي المهندس أحمد بن عبدالعزيز السليم، أمس، اتفاقية تعاون تشرف من خلالها المؤسسة على أعمال الإزالة التخصصية لمنظومات التحلية خارج الخدمة القائمة على أراضي مشروع جدة داون تاون، تمهيداً لتجهيزها لبدء التطوير في سياق خطط ومشاريع التنمية السعودية التي ينفذها الصندوق وفق رؤية 2030.

ويأتي ذلك في إطار جهود ومبادرات (التحلية) لدعم الاستدامة البيئية من خلال استبدال المنظومات الحرارية والاستغناء عن الوقود السائل، حيث تم إيقاف منظومة إنتاج جدة الحرارية (4) وتعويض الإنتاج من تحسين سعات وتواجدية منظومات إنتاج الشعيبة التي تعمل بتقنيات التناضح العكسي الحديثة والصديقة للبيئة، وهو ما أسهم في استدامة إمداد المياه ومضاعفةً الإنتاج وقلل من استهلاك الطاقة وتحقيق أرقام قياسية عالمية، وتستهدف المؤسسة بنهاية العام 2024 خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 56٪ من منظومات الإنتاج بالاستثمار في التقنية النظيفة والطاقة المتجددة بالتعاون مع برنامج الاقتصاد الدائري للكربون.

وتستمر “التحلية” في تنفيذ مشاريعها العملاقة بالشراكة مع الجهات والقطاعات الوطنية وتعزيز التعاون معها لتحقيق المصلحة العامة والأهداف المشتركة، وذلك بدعم ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، وباستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا وحلول إنترنت الأشياء وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إسهاماً منها في تعزيز أمن المملكة المائي وتعضيد البنية التحتية لقطاع المياه وتلبية الاحتياج المائي ومواكبة النمو السكاني المتزايد في المملكة.