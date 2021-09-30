اختتام مبادرة جدة الخضراء وإغلاق منشآت مخالفة

جدة- ياسر بن يوسف

اختتمت أمانة محافظة جدة مبادرة “جدة الخضراء” ضمن فعاليات اليوم الوطني 91 وفي إطار مبادراتها المجتمعية بمشاركة الفرق التطوعية والمدارس والجامعات والتي تهدف للمحافظة على المسطحات الخضراء بالحدائق والمنتزهات.

وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية في الأمانة المهندس هتان بن هاشم حموده أن المبادرة تهدف لتشجيع الزراعة وزيادة رقعة المساحات الخضراء والتي جاءت ضمن فعاليات اليوم الوطني بمشاركة المتطوعين والمتطوعات في زراعة الشتلات وبما يتماشى مع توجهات رؤية 2030 في المحافظة على البيئة وتنميتها وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، بجانب حماية البيئة من خلال دعم التشجير في الشوارع والميادين. من جهة أخرى نفذت الأمانة وبلديات المحافظات التابعة لها يوم أمس الأول 3328 جولة رقابية مع الجهات المعنية وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 9 من المنشآت المخالفة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد بن عبيد البقمي أن تكثيف الجهود الرقابية شمل نطاق 19بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، حيث رصدت الفرق الميدانية خلالها 9 مخالفات، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.