الرياضة

إقالة رونالد كومان ستكلف برشلونة 12 مليون يورو

محمد ابو الوفاaccess_time23 / صفر / 1443 هـ      30 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
رونالد كومان مدرب برشلونة

سيضطر نادي برشلونة الإسباني إلى دفع نحو 12 مليون يورو إذا ما قرر فسخ عقد مدربه الهولندي رونالد كومان.

 

يومية “آس” الإسبانية ذكرت في تقرير لها اليوم الخميس أن قيمة إنهاء عقد المدرب كومان هي 12 مليون يورو بصفة مبدئية.

 

وتعرض برشلونة إلى هزيمة مذلة في ميدان بنفيكا البرتغالي أمس الأربعاء 3-0 في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

 

وبات النادي الكاتالوني في ذيل المجموعة الخامسة من المسابقة برصيد 0 نقاط بعد أن انهزم في الجولة الأولى ضد بايرن ميونيخ 0-5.

 

وحقق كومان مع برشلونة أسوأ انطلاقة في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا، وظل للمباراة الخامسة تواليًا من دون فوز في البطولة.

 

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