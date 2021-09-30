إعلان الفائزين بانتخابات طوائف المهن بجدة

جدة- ياسر بن يوسف

أعلنت أمانة محافظة جدة أسماء الفائزين المعتمدين لمنصبي رئيس ونائب رئيس طائفة لعدد 14 مهنة، والتي جرى التصويت عليها عن طريق الاقتراع الإلكتروني.

وأوضح مدير عام خدمة المجتمع في الأمانة ماجد بن عمر السلمي أن قائمة المرشحين تضمنت فوز 14 مرشحاً لمنصب رئيس طائفة و8 مرشحين لمنصب نائب رئيس وهم: طائفة التشاليح رئيس الطائفة عبد الله بداح السفري نائب الرئيس بدر محمد السفري – طائفة الحراجات المعتمدة رئيس الطائفة: هشام محمود الصقر نائب الرئيس: إبراهيم عبده طليلي – طائفة دلالي أسواق الخضار والفواكه رئيس الطائفة عصمت عبد الله أبو زناده-نائب الرئيس معتصم عبد الله أبو زناده -طائفة دلالي سوق الأعلاف رئيس الطائفة عطية حمدان السلمي نائب الرئيس محمد علي الغامدي -طائفة دلالي مكتب العقار رئيس الطائفة مشرف أحمد الغامدي نائب الرئيس مسفر جار الله المطيري-طائفة مهنة الصيادين ودلالي أسواق الأسماك ـ ثول رئيس الطائفة حمید محمد الجحدلي-طائفة مهنة الصيادين ودلالي أسواق الأسماك ـ جدة رئيس الطائفة عادل عبد الله شمعه نائب الرئيس سمير أحمد عبد الجواد -طائفة مهنة أصحاب معارض ودلالي السيارات رئيس الطائفةسعد مسحل العتيبي نائب الرئيس حويمد عواد السلمي-طائفة مهنة دلالي أسواق الأبل رئيس الطائفة علي أحمد باحداد -طائفة مهنة رجيع الدوائر الحكومية رئيس الطائفة سعد أحمد النني نائب الرئيس حسام محمود الصقر-طائفة مهنة قوارب النزهه و الدبابات البحرية رئيس الطائفة إبراهيم نور رسلان -مهنة طائفة محلات السكراب رئيس الطائفة يحي عبيدالله الصبحي -مهنة طائفة الطباخين مها مشهور الشمري وطائفة مهنة محلات بيع العسل رئيس الطائفة حسن صالح هلابي.