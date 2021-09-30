“أدبي الجوف” يعلن أسماء الفائزين في مسابقة اليوم الوطني

البلاد : متابعات

أعلن نادي الجوف الأدبي الثقافي أسماء الفائزين في مسابقة اليوم الوطني السعودي 91، في مجالي الشعر والقصة القصيرة.

وأوضح رئيس نادي “أدبي الجوف” عبدالعزيز النبط أن المسابقة تأتي ضمن برنامج النادي في الاحتفاء باليوم الوطني 91، مشيراً إلى أن المسابقة خصص لها مبلغ 30 ألف ريال جوائز للمسابقة.

وقال إن النادي استقبل مشاركات من جميع مناطق المملكة، وبعد عرض المشاركات على لجنة تحكيم متخصصة، أعلنت النتائج على النحو التالي: في مجال الشعر: المركز الأول قصيدة “أبجدية في مدارات السمو” للشاعر محمد الفوز، الخبر “7 آلاف ريال”، المركز الثاني قصيدة “أنشودةُ الوطنِ” للشاعر يوسف مدخلي، جيزان “5 آلاف ريال”، المركز الثالث قصيدة “سيرة الأمجاد” للشاعر عيادة العنزي، عرعر “3 آلاف ريال”

في مجال القصة القصيرة: المركز الأول قصة “حديقة الحي” للقاص أحمد الجميد، دومة الجندل “7 آلاف ريال”، المركز الثاني قصة “جدار للوطن” للقاص أحمد المحيسن، سكاكا “5 آلاف ريال”، المركز الثالث قصة “وداعٌ بطعمِ حُبٍّ أخضر” للقاصة رنا محمد، حائل “3 آلاف ريال”.