«هيئة الترفيه» تطلق مبادرة «صناع السعادة»

جدة : البلاد

أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ مبادرة “صنّاع السعادة” وذلك بحضور معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الأستاذ أحمد الفهيد، وسعادة سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة السيد لودوفيك بوي، وذلك خلال حفل أقامته الهيئة العامة للترفيه.

وبهذه المناسبة أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة أن مبادرة “صنّاع السعادة” تهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية المتخصصة في قطاع الترفيه، وتمكين الكفاءات السعودية من شغل الوظائف التخصصية في القطاع، وذلك في إطار استراتيجيتها التي تركّز على تطوير وتأهيل الكوادر المحلية.

مشيراً إلى أن الهيئة عملت على تقديم برامج تدريبية وتأهيلية وتعليمية مختلفة، لتعزيز استدامة صناعة القطاع الترفيهي في المملكة، من خلال كوادر وطنية متخصصة في تنظيم وإدارة الفعاليات والأنشطة الترفيهية بجميع اختصاصاتها الهامة لتفعيل القطاع.

كما شهد حفل إطلاق المبادرة توقيع معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير البرامج والمبادرات لتنمية رأس المال البشري بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهينة العامة للترفيه، كما رعى معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه توقيع عدداً من مذكرات التفاهم مثل الهيئة فيها الرئيس التنفيذي المهندس فيصل بافرط، وكانت مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) مثله مدير عام الصندوق الأستاذ تركي الجعويني تهدف إلى دراسة الاحتياجات التدريبية ودعم التوظيف في قطاع الترفيه، ومذكرة تفاهم ثالثة مع تهدف إلى تدريب وتطوير الكوادر البشرية بين الهيئة العامة للترفيه ممثلة بمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بمعالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد.

وتواصل توقيع المذكرات حيث وقع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط والرئيس التنفيذي لمجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية الأستاذ فهد بن محمد الفواز مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون لتطوير برامج تعليمية منتهية بالتوظيف.

وفي مذكرات تناولت الموضوع نفسه، وقع نائب الرئيس التنفيذي لتطوير رأس المال البشري في الهيئة العامة للترفيه محمد بن عبدالله الشهري مذكرات عدة مع كل من شركة مشاريع الترفيه السعودية (سفن) ممثلة بالرئيس التنفيذي للعمليات الأستاذ عاصم بن عثمان الجبير، ومدير إدارة أول لإدارة تطوير المواهب في شركة البحر الأحمر للتطوير الأستاذ زهار فلمبان. كل على حدة.

وستدعم المبادرة أكثر من 100 ألف شاب وشابه من أبناء وبنات الوطن للانخراط في العمل في قطاع الترفيه بالمملكة، مؤهلين بالعديد من الدورات التدريبية والدبلومات التخصصية المتنوعة التي تشكّل أهمية قصوى في قطاع الترفيه، بدءاً من إدارة الحشود، وإدارة المراكز الترفيهية والصيانة والسلامة العامة في مراكز الترفيه، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات وتسويقها، إلى جانب برامج الزمالة التي من شأنها نقل المعرفة، وبرنامج الابتعاث الذي بدأت مرحلته الأولى بالتعاون مع شركة القدية، والتي تم ابتعاث 60 طالباً وطالبة إلى جامعة سنترال فلوريدا، وانتهاءً ببرنامج قادة الترفيه الذي سيؤهل مجموعة من القيادات التنفيذية في القطاع بالتعاون مع أفضل الجامعات المتخصصة في التطوير القيادي والشركات العالمية الرائدة في قطاع الترفيه.