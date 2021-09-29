حميدتي: “تصحيح المسار” يستوجب مشاركة الجميع

الخرطوم – البلاد

أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أمس (الثلاثاء)، أن المؤسسة العسكرية ليس لديها خلاف مع المكون المدني، لكن “تصحيح المسار” يستوجب مشاركة الجميع ووجود رؤية لنهضة البلاد.

وقال دقلو في كلمة بثها تلفزيون السودان: “يجب أن تكون هناك مواجهة وحساب لنا جميعا حتى نعرف المخطئ من غير المخطئ”، مشيرا إلى أن محاولة الانقلاب الأخيرة والسابقة لها مهندس واحد وخططوا لها كثيرا، مؤكدا العزم على تطبيق الوثيقة الدستورية واتفاق السلام، والمضي قدما في التحول الديمقراطي حتى الوصول إلى “انتخابات حرة ونزيهة.

وشدد حميدتي على التمسك والالتزام بتنفيذ اتفاق جوبا والترتيبات الأمنية، وتابع: “لا نريد العودة للحرب مرة أخرى لا مع إخواننا ولا مع جيراننا”، مبديا الالتزام بحماية البلاد والحدود والأرض، كما شدد على أن ما وصفها بالفوضى الدائرة في البلاد تحتاج إلى قوانين لتنظيم التظاهرات والاحتجاجات.