برشلونة في ضيافة بنفيكا.. ويوفنتوس يواجه تشلسي

جدة – هلال سلمان
تستكمل مساء اليوم الأربعاء الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تبرز مباراة تشلسي حامل اللقب على أرض يوفنتوس، فيما يستضيف مانشستر يونايتد نظيره فياريال، ويحل برشلونة ضيفا على بنفيكا.
يمر برشلونة بفترة صعبة للغاية مع مدربه الهولندي رونالد كومان، متأثراً برحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جرمان. وسيكون النادي الكاتالوني أمام امتحان صعب للغاية على ملعب بنفيكا، وسيعول على نجمه الشاب أنسو فاتي الذي وجد طريقه للشباك في أول مشاركة له بعد غياب لقرابة 10 أشهر بسبب الإصابة.
وفي اللقاء الأهم، ستكون المواجهة في تورينو بين يوفنتوس وتشلسي مفصلية إلى حد كبير في تحديد هوية الفريق الذي سيكون السبَّاق إلى حسم تأهله وحتى الصدارة بعد فوزهما في الجولة الأولى.
ويخوض الفريقان اللقاء في ظروف متناقضة، فيوفنتوس الذي استهل الدوري المحلي بأربع مباريات من دون فوز، نجح في الخروج منتصراً في المرحلتين الماضيتين وإن كان بصعوبة بالغة، فيما يدخل تشلسي اللقاء على خلفية هزيمة أولى للموسم وقد تلقاها في نهاية عطلة الأسبوع على أرضه ضد مانشستر سيتي في مواجهة كانت الأولى بين الفريقين منذ نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.
يغيب عن اليوفي مهاجميه الأرجنتيني باولو ديبالا والإسباني ألفارو موراتا بسبب الإصابة، ومن المتوقع أن يعول المدرب أليغري في خط المقدمة على فيديريكو كييزا والعائد مجدداً إلى “السيدة العجوز” مويز كين.
تجدد الموعد بين يونايتد وفياريال
على ملعب “أولد ترافورد” وضمن المجموعة السادسة، يتجدد الموعد بين مانشستر يونايتد وضيفه فياريال في إعادة لنهائي الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” الموسم الماضي، حين خسر “الشياطين الحمر” بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.
وستكون المباراة فرصة للحارس الإسباني دافيد دي خيا كي يعوض خيبة خسارة غدانسك ضد مواطنه فياريال، إذ لعب الدور الأساسي في حرمان فريقه من لقبه الأول بعدما فشل في صد أي من الركلات الترجيحية الـ11 لفياريال، وكان اللاعب الوحيد من بين اللاعبين الـ22 الذي يفشل في ترجمة ركلته الترجيحية.
وترتدي المواجهة مع “الغواصة الصفراء” أهمية كبرى ليونايتد ليس لأنها ثأرية، بل لأن “الشياطين الحمر” سقطوا في مباراتهم الأولى أمام يونغ بويز السويسري 1-2 بعدما كانوا السباقين إلى التسجيل عبر نجمهم الجديد-القديم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ما جعلهم قابعين في ذيل المجموعة خلف الفريق السويسري وأتالانتا الإيطالي وفياريال اللذين تعادلا في الجولة الأولى على أرض الأخير 2-2.