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السديس يدشن مبادرة ” جسور “

صحيفة البلادaccess_time22 / صفر / 1443 هـ      29 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

دشن معالي الرئيس العالم لشؤون المسد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس -عن بعد- , المبادرة التي أطلقتها وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام بعنوان ” جسور ” التي تكمن في تمثيل الجانب النسائي للرئاسة في المحافل والمؤتمرات والمعارض الرسمية داخل المملكة وخارجها .

وأشاد معاليه بالنقلة النوعية التي حققتها الرئاسة عبر الهيكلة الجديدة التي تتماشى مع رؤية المملكة في تمكين المرأة وتبوئها لمناصب القيادة , مبينا أن المبادرة تبدأ بتلبية الدعوات الرسمية لحضور المناسبات والفعالية الخاصة بالشأن النسائي لتعزيز دور المرأة في كافة المجالات وتمثيل المرأة في الاتفاقات والشراكات.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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