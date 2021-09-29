السديس يدشن مبادرة ” جسور “

مكة المكرمة : البلاد

دشن معالي الرئيس العالم لشؤون المسد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس -عن بعد- , المبادرة التي أطلقتها وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام بعنوان ” جسور ” التي تكمن في تمثيل الجانب النسائي للرئاسة في المحافل والمؤتمرات والمعارض الرسمية داخل المملكة وخارجها .

وأشاد معاليه بالنقلة النوعية التي حققتها الرئاسة عبر الهيكلة الجديدة التي تتماشى مع رؤية المملكة في تمكين المرأة وتبوئها لمناصب القيادة , مبينا أن المبادرة تبدأ بتلبية الدعوات الرسمية لحضور المناسبات والفعالية الخاصة بالشأن النسائي لتعزيز دور المرأة في كافة المجالات وتمثيل المرأة في الاتفاقات والشراكات.