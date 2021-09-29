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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي مسيرة تجاه خميس مشيط

صحيفة البلادaccess_time22 / صفر / 1443 هـ      29 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

المنامة : متابعات

أدانت مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثية الإرهابية طائرة مسيرة (مفخخة)، تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، في عمل إرهابي آثم يستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مشيدة بيقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها دعم مملكة البحرين للمملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الآثمة التي تعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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