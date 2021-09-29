اجتماعية

أمراء ومسؤولون يواسون أسرة الناغي في وفاة صالح

صحيفة البلادaccess_time22 / صفر / 1443 هـ      29 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – خالد بن مرضاح

تلقت أسرة آل ناغي وآل جمجوم وآل حنو وآل نصيف وآل بترجي وآل ابو زيد وآل الخريجي وآل الباشا و آل عجيب التعازي في وفاة رجل الاعمال صالح يوسف ناغي -رحمه الله- الذي وافته المنية يوم الاثنين، وقد تمت الصلاة عليه في مسجد الجفالي فجر الثلاثاء ودفن بمقابر امنا حواء.

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والفقيد شقيق كل من: الشيخ محمد وياسر وعمار يوسف ناغي ، ووالد كل من: يوسف وعبدالرحمن وعبدالمحسن ومحمد و هدى ودنى.

وقد توافد عدد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال والأعيان والأقارب والأصدقاء، لتقديم واجب العزاء سائلين الله عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم دويه الصبر والسلوان.

وتتلقى أسرة الفقيد العزاء بشارع حائل بحي الحمراء بجدة، واليوم الاربعاء هو ثاني أيام العزاء.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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