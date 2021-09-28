مختبر هيئة الجبيل يحصد شهادة الآيزو

الدمام – البلاد

حصلت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة في المختبر البيئي بإدارة حماية ومراقبة البيئة، على شهادة الآيزو 17025 المعنية بالمتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايير التي تتبناها المنظمة الدولية للمعايير “آيزو”، التي يتم منحها من قبل مركز الاعتماد الخليجي.

وأوضحت الهيئة، أنه جرى منح الشهادة بعد إجراء التدقيق لمدة 6 أشهر من خلال مراجعة آلية عمل المختبر وفحص جميع الأجهزة والمعايير المستخدمة وبرامج مراقبة الجودة وتحليل العينات وجميع المواد الكيميائية المستخدمة، والتأكد من طريقة حفظ العينات وكتابة التقارير.

وأكدت أن المختبر البيئي اكتسب بمنحه هذه الشهادة الاعتراف والاعتماد المحلي والدولي، ما يخوله لتقديم نتائج معتمدة ومعترف بها كجهة متخصصة، حيث يقوم بدور مهم في تحديد المؤشرات البيئية من خلال نتائج التحاليل ومدى مطابقتها للمعايير البيئية للهيئة الملكية.