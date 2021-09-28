الإقتصاد

سفير المملكة بالسودان يشارك في الإحتفال بيوم الزراعة العربي

صحيفة البلادaccess_time21 / صفر / 1443 هـ      28 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

شارك سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر في الاحتفال بيوم الزراعة العربي تحت شعار ( نحو انظمة زراعية وغذائية مرنة وقادرة على الاستجابة للمتغيرات) والذي اقيم بالشراكة في جامعة الملك فيصل والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وتحتفل المنظمة العربية للتنمية الزراعية سنويا مع وزارات الزراعة في الوطن العربي والذي يقام هذا العام حضوريا في كل من جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية وفي جمهورية السودان في المقر الرئيسي للمنظمة وافتراضيا في باقي الدول الأعضاء ويأتي هذا الاحتفال تذكيرا باليوم الذي تأسست فيه المنظمة العربية للتنمية الزراعة والتي باشرت فيها أنشطتها من السودان في 27 سبتمبر 1972م.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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