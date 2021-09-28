سفير المملكة بالسودان يشارك في الإحتفال بيوم الزراعة العربي

البلاد : متابعات

شارك سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر في الاحتفال بيوم الزراعة العربي تحت شعار ( نحو انظمة زراعية وغذائية مرنة وقادرة على الاستجابة للمتغيرات) والذي اقيم بالشراكة في جامعة الملك فيصل والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وتحتفل المنظمة العربية للتنمية الزراعية سنويا مع وزارات الزراعة في الوطن العربي والذي يقام هذا العام حضوريا في كل من جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية وفي جمهورية السودان في المقر الرئيسي للمنظمة وافتراضيا في باقي الدول الأعضاء ويأتي هذا الاحتفال تذكيرا باليوم الذي تأسست فيه المنظمة العربية للتنمية الزراعة والتي باشرت فيها أنشطتها من السودان في 27 سبتمبر 1972م.