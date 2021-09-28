بداية من مباراة السعودية واليابان… الحضور الجماهيري بنسبة 100%

جدة- البلاد
كشفت تقارير عن نية وزارة الرياضة لرفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري في المباريات بنسبة 100% بداية من الأول من شهر أكتوبر المقبل. وذكر برنامج “رياضة سكوب” المذاع على قناة السعودية من خلال مصادره أن الوزارة تنوي رفع نسبة الحضور الجماهيري إلى 100% بعد انخفاض حالات الإصابة بـ فيروس كورونا في المملكة خلال الفترة الأخيرة.
وأشار البرنامج إلى أن أول مباراة ستُقام بحضور جماهيري بنسبة 100% ستكون مباراة منتخبنا السعودي ضد المنتخب الياباني في السابع من أكتوبر المقبل في تصفيات آسيا المؤهلة لـ مونديال 2022 على ملعب “الجوهرة” في جدة.
وكانت وزارة الرياضة قد سبق أن أصدرت قرارًا في 29 مارس الماضي بأن يكون الحضور الجماهيري بنسبة 40% في المباريات بدءًا من يوم 5 شوال الموافق 17 مايو الماضي حيث تم دخول الجماهير بشكل استثنائي في لقاء السعودية وفلسطين في تصفيات المرحلة الثانية من تصفيات مونديال 2022.