الرياضة

بداية من مباراة السعودية واليابان… الحضور الجماهيري بنسبة 100%

صحيفة البلادaccess_time21 / صفر / 1443 هـ      28 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد
كشفت تقارير عن نية وزارة الرياضة لرفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري في المباريات بنسبة 100% بداية من الأول من شهر أكتوبر المقبل. وذكر برنامج “رياضة سكوب” المذاع على قناة السعودية من خلال مصادره أن الوزارة تنوي رفع نسبة الحضور الجماهيري إلى 100% بعد انخفاض حالات الإصابة بـ فيروس كورونا في المملكة خلال الفترة الأخيرة.

وأشار البرنامج إلى أن أول مباراة ستُقام بحضور جماهيري بنسبة 100% ستكون مباراة منتخبنا السعودي ضد المنتخب الياباني في السابع من أكتوبر المقبل في تصفيات آسيا المؤهلة لـ مونديال 2022 على ملعب “الجوهرة” في جدة.                                                       

وكانت وزارة الرياضة قد سبق أن أصدرت قرارًا في 29 مارس الماضي بأن يكون الحضور الجماهيري بنسبة 40% في المباريات بدءًا من يوم 5 شوال الموافق 17 مايو الماضي حيث تم دخول الجماهير بشكل استثنائي في لقاء السعودية وفلسطين في تصفيات المرحلة الثانية من تصفيات مونديال 2022.

 

وأكدت الوزارة في بيانها في مارس الماضي، أن الدخول سيكون متاحًا لكل شخص “محصن” مع الأخذ بعين الاعتبار الاهتمام بكافة الإجراءات الاحترازية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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