القصاص من مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه في الجوف

سكاكا : واس

نفذت وزارة الداخلية اليوم بمنطقة الجوف حكم القتل قصاصاً بـ/ ناجي بن مبارك بن حميد الشراري – سعودي الجنسية – إثر اقدامه على قتل / عواد بن سليم بن سعد الشراري – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.

وبحسب بيان الداخلية فقد تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة ، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القاصرين من الورثة ورشدهم ومطالبتهم مع بقية الورثة بإنفاذه, وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.