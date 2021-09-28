الخطوط السعودية ” الأكثر تقدماً في العالم”

جدة : البلاد

حصدت الخطوط السعودية على جائزة “شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم لعام 2021م” ضمن جوائز شركة “سكاي تراكس” المتخصصة في تقييم أداء وخدمات شركات الطيران والمطارات، حيث حققت قفزة بواقع 31 مركزاً ضمن ترتيب شركات الطيران خلال عام 2021م محققة المركز 26.

وحصلت الخطوط السعودية على هذا الاستحقاق عبر تصويت عالمي أجرته “سكاي تراكس” شارك فيه أكثر من 13 مليون مسافر يُمثلون أكثر من 100 جنسية حيث جاء في مجمل الأصوات انطباعاً إيجابياً من الضيوف للتطور الملموس في مستوى المنتجات والخدمات.

ويأتي حصد “السعودية” لهذه الجائزة للمرة الثانية بعد أن نالتها في عام 2017م، حيث حققت آنذاك قفزة من المركز 82 إلى 51 بنسبة تقدم بلغت 40%، أما في إنجاز هذا العام فقد كان التقدم بنسبة 55% أهّلها للوصول إلى المركز 26 في التصنيف العالمي لشركات الطيران.

وعبّر معالي مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، عن اعتزازه بهذا الإنجاز وامتنانه لما تحظى به المؤسسة من اهتمام كريم من القيادة الرشيدة ، مقدماً التهنئة لمعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر وأعضاء المجلس بهذا النجاح.

وأرجع المهندس العُمر، الفضل بعد الله لحصد هذه الجائزة لجهود وتفاني منسوبي الخطوط الذين لم يدّخروا جهداً لتنفيذ خطط المؤسسة وتحديداً برنامج التحول (SV2020) الذي استهدف على مدى السنوات الماضية رفع كفاءة التشغيل مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة، وكذلك زيادة وتنمية الأسطول وتوفير مزيد من الرحلات والسعة المقعدية إلى جانب الوصول إلى محطات دولية جديدة، بالإضافة إلى مشروع (TOP5) الذي يعد جزءاً من برنامج التحول من حيث اهتمامه بأدق تفاصيل الخدمات في جميع مراحل السفر لتطويرها بما يتناسب مع توقعات الضيوف.

وقال العُمر:” :” إن الخطة الاستراتيجية الجديدة “تألق|Shine” تعد امتداد لبرنامج التحول بما في ذلك استمرار مشروع (TOP5)، وستكمل به المؤسسة المسيرة نحو مزيدٍ من النجاح من خلال الاعتماد بشكل جوهري على التحول الرقمي في جميع عملياتها التشغيلية، إلى جانب الاستغلال الأمثل للإمكانات الكبيرة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والذي يعد محورياً فاعلاً لموقعه الاستراتيجي وتجهيزاته المتقدمة”.

وبين أن قطاع الطيران يحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة ويظهر ذلك جلياً كونه ضمن القطاعات المستهدفة بالتطوير في رؤية المملكة 2030، والخطوط السعودية وباعتبارها الناقل الوطني، تضطلع بدورٍ كبير لتحقيق التطلعات لاسيما أنها تربط أرجاء المملكة بشبكة رحلات داخلية تخدم مختلف المناطق، فضلاً عن رحلاتها الدولية التي تحظى بالتوسع الدائم لتصل إلى العديد من قارات العالم، حيث تفاعلت مع الرؤية الطموحة بتحقيق قفزات نوعية في مستوى الأداء والإنجازات.

وأفاد أن الإنجاز الجديد يعد امتداد لما حققته المؤسسة بمختلف شركاتها، التي كان من أبرزها حصولها مؤخراً على تصنيف الخمس نجوم على مستوى شركات الطيران العالمية من APEX، وتصنيف APEX الماسي لشركات الطيران الأكثر أماناً صحياً المدعوم من SIMPLIFLYING، وذلك تقديراً لتطبيق الناقل الوطني للتدابير الصارمة في مجال السلامة والوقاية من فيروس كورونا (كوفيد -19)، إلى جانب حصول شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة جائزة أفضل ناقل في قارة آسيا، وطيران أديل الذي يعد أسرع شركة طيران نمواً في الشرق الأوسط.

وأكد العُمر أن صناعة النقل الجوي لا تعرف التوقف أو الركون إلى إنجاز أو نجاح، وستكون الجائزة حافزاً لمضاعفة العمل والجهود والعطاء لتجاوز لمختلف التحديات ولتقديم أفضل الخدمات لضيوفنا ومسارعة خطوات النمو والتوسع والتطوير لكي تكون الخطوط السعودية دائماً في المكانة التي تستحقها على خارطة النقل الجوي.

يُذكر أن شركة سكاي تراكس ومقرها بالعاصمة البريطانية لندن، تختص بتقييم وتصنيف أداء وخدمات شركات الطيران والمطارات وتُعنى بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين كما تقوم من خلال برامج التقييم والمراجعات التي تقوم بها وكذلك الاستبيانات التي تُنظمها ، بترتيب شركات الطيران والمطارات في قوائم تستند إلى مستوى الأداء والخدمات بالإضافة إلى منح الجوائز لشركات الطيران وفق النتائج والآليات التي تُطبقها في هذا الشأن.