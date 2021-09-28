إطلاق برنامج «واعٍ المصرفي» لتعزيز الوعي المالي وثقافة الادخار

الرياض : البلاد

وقعت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية مؤخرًا اتفاقية تعاون مع المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية ووزارة التعليم لتنفيذ وإطلاق مبادرة برنامج (واعٍ المصرفي) الذي يهدف إلى تعزيز الوعي المالي وثقافة الادخار لدى فئة الطلاب والطالبات بشكل مباشر.

ووقع الاتفاقية كل من الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية لمصرفية للبنوك السعودية رابعه الشميسي والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية إبراهيم المعطش.

وتشمل المبادرة التعليمية على محاضرات دراسية لا صفية تقدم في عدد من المدارس والجامعات للعام الدراسي القادم والمتضمن الفصول الدراسية الثلاثة حسب التقويم الدراسي الجديد، وعلى مستوى ثلاث مناطق رئيسية (المنطقة الشرقية – منطقة الرياض – المنطقة الغربية) وذلك بطريقة ممنهجة يقدمها مختصون ومدربون معتمدون في هذا المجال، يهدف إلى تطوير مهارات 5 ملايين طالب وطالبه في المدارس والجامعات وعدد من الكليات التقنية بشكل مباشر وغير مباشر حيث يقدم جزء منه بشكل حضوري والجزء الآخر عن بعد.

وتزود هذه المبادرة الطلاب بالمعرفة والأدوات اللازمة التي تمكنهم من مواجهة مسؤولياتهم المالية واتخاذ قرارات مالية سليمة، وإدارة أموالهم ومدخراتهم واتخاذهم قرارات مالية صائبة في مجالات الإنفاق والادخار والتخطيط والاقتراض والاستثمار، إضافة إلى توعية المجتمع بالمبادئ المصرفية الإسلامية وبمخاطر وأساليب الاحتيال المالي الحديثة، ويأتي البرنامج لخدمة أحد أهداف رؤية 2030 وهو رفع نسبة ثقافة الادخار للأسر السعودية من 6% إلى 20% ونشر ثقافة الادخار.

ويشمل البرنامج العديد من المحاور منها الادخار، والاستثمار، والاحتيال المالي، والمصرفية الإسلامية.

ويأتي هذا التعاون ضمن خطة عمل لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية التي تهدف إلى رفع الوعي المالي للمجتمع بخلق برامج ومشاريع تستهدف مختلف الفئات عبر إطلاق برامج تعليمية وحملات توعية وغيرها من المبادرات.