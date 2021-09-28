أمراء ومسؤولون يواسون أسرة أبو راشد في وفاة حسين

جدة – خالد بن مرضاح

تلقت أسرة أبو راشد التعازي في وفاة الكاتب والاقتصادي حسين عبدالرحمن ابوراشد -رحمه الله- الذي وافته المنية يوم الأحد، وقد تمت الصلاة عليه في الحرم المكي بعد صلاه العشاء ودفن بمقبرة المعلا بمكة المكرمة.

والفقيد الأخ الاكبر لكلاً من: عصام ومحمد ووليد وخديجة ونوال ورويدة ونجلاء وعبير.و والد كل من: عبدالرحمن وعبدالعزيز وعهود والاء.

وقد توافد عدد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال والأعيان والأقارب والأصدقاء، لتقديم واجب العزاء سائلين الله عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم دويه الصبر والسلوان.

وتتلقى أسرة الفقيد التعازي بمسجد بر الوالدين بحي المحمدية٤ غرب السفارة الأمريكية الجديدة شارع الصفاء.