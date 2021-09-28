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أمراء ومسؤولون يواسون أسرة أبو راشد في وفاة حسين

صحيفة البلادaccess_time21 / صفر / 1443 هـ      28 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – خالد بن مرضاح

تلقت أسرة أبو راشد التعازي في وفاة الكاتب والاقتصادي حسين عبدالرحمن ابوراشد -رحمه الله- الذي وافته المنية يوم الأحد، وقد تمت الصلاة عليه في الحرم المكي بعد صلاه العشاء ودفن بمقبرة المعلا بمكة المكرمة.

والفقيد الأخ الاكبر لكلاً من: عصام ومحمد ووليد وخديجة ونوال ورويدة ونجلاء وعبير.و والد كل من: عبدالرحمن وعبدالعزيز وعهود والاء.

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وقد توافد عدد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال والأعيان والأقارب والأصدقاء، لتقديم واجب العزاء سائلين الله عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم دويه الصبر والسلوان.

وتتلقى أسرة الفقيد التعازي بمسجد بر الوالدين بحي المحمدية٤ غرب السفارة الأمريكية الجديدة شارع الصفاء.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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