المحليات

ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

صحيفة البلادaccess_time20 / صفر / 1443 هـ      27 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط (58) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لثلاثة مواطنين، ويعمل عليها مقيمان من الجنسية الباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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