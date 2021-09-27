ضبط 5 مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

الرياض : البلاد

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط (58) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لثلاثة مواطنين، ويعمل عليها مقيمان من الجنسية الباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.