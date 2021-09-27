العاهل الأردني في الحجر المنزلي بعد إصابة ولي العهد بكورونا

عمان : متابعات

أعلن الديوان الملكي الأردني إصابة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بفيروس كورونا .

وأكد أنه ووفقا للبروتوكول الصحي المتبع في حالة المخالطة من قبل أشخاص قد تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا، سيخضع الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والملكة رانيا، للحجر المنزلي الاحترازي لمدة خمسة أيام، علما أن نتائج الفحوصات التي أجرياها اليوم كانت سلبية.

وأوضح الديوان أن أعراضا خفيفة ظهرت على الأمير الحسين الذي كان قد تلقى اللقاح ، مبينا أنه بصحة جيدة.

وتمنى الديوان الملكي الشفاء للأمير الحسين ولجميع مصابي كورونا في المملكة الأردنية الهاشمية.