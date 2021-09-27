استشاري لـالبلاد : التمارين الرياضية تكافح صعوبات النوم

جدة ـ نجود النهدي

يعتبر الارق أحد اضطرابات النوم الشائعة لدى البالغين وذلك يعني إما صعوبة الدخول في النوم أو البقاء نائمًا لساعات كافية متواصلة حتى على الرغم من توفر البيئة الجيدة والوقت المناسب. والمصابون بالأرق غالبًا ما يشعرون بعدم الرضا والكفاية من النوم، وقد يمر الكثير من الناس به وغالبًا ما يذهب دون الحاجة لأخذ علاج، ويعتقد الكثير من الناس أن الأرق أمر طبيعي مع ضغوط الحياة، ولكن من المهم أن يؤخذ على محمل الجد لارتباطه الوثيق بالصحة الجسدية.

الدكتور “عبد المجيد عبد الله زربه” طبيب نفسي- معيد بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل أوضح أن صعوبات النوم تعتبر أحد المشكلات الشائعة وتُقسم إلى أسباب أولية أو ثانوية منها ما يكون عضوي أو نفسي ، لعل أهمها هي صعوبة الدخول في النوم ، عدم النوم لساعات متواصلة و الاستيقاظ قبل الوقت اللازم ، يُعزي الباحثين أن النوم الصحي حتى يُطلق عليه كذلك هو كون جودة وكمية النوم كافية بما تجعل الشخص راضي عن نومه وبالتالي نشاطه ومزاجه بأفضل مستوياته في اليوم التالي ، وترتبط جودة النوم بشكل كبير بنمط الحياة الصحي ويشمل ممارسة الرياضة بانتظام ، تقليل شرب المنبهات مثل القهوة والشاي قبل النوم بحدود ٦ ساعات ، تجنب النوم في ساعات النهار ، النوم في بيئة هادئة بدرجة حرارة معتدلة وأن تكون الغرفة مظلمة تمامًا ، تهيئة غرفة النوم لتكون خاصة بالنوم فقط ، ومحاولة عدم استخدام الأجهزة الالكترونية قبل النوم ، وكلّما كان النوم خلال فترة الليل من الساعة العاشرة كانت جودة النوم أعلى.

هل هناك أطعمة تحارب صعوبات النوم؛ في الحقيقية، الأبحاث العلمية لم تنص حتى اللحظة بوجود طعام معين بهذا الخصوص، ولكن توصّي بأنه كلما كان نمط الحياة صحي كانت جودة النوم أفضل فمثلًا أن تكون الوجبة خفيفة قبل النوم وبوقت كافي وتقليل الدهون الغير صحية حتى يحصل الشخص على نوم جيد، وبالمناسبة قد يُوصي بعض الأطباء بالميلاتونين بعد التقييم العيادي الكامل والتشخيص عند بعض من يُعاني من صعوبات النوم كأحد الخيارات.