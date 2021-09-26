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39 إصابة جديدة بكورونا

صحيفة البلادaccess_time19 / صفر / 1443 هـ      26 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد

أعلنت وزارة الصحة، أمس، عن تسجيل (39) إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) وتعافي(50) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2296) حالة منها (255) حالة حرجة. وبلغ إجمالي الإصابات في المملكة (546882) حالة وحالات التعافي (535892) حالة، كما تم تسجيل (6)حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى (8694) حالة.

وأكدت الوزارة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة، مؤكدةً أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من مضاعفات متحورات الفيروس السريعة الإنتشار،كما نصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس. ‏

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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