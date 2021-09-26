39 إصابة جديدة بكورونا

الرياض- البلاد

أعلنت وزارة الصحة، أمس، عن تسجيل (39) إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) وتعافي(50) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2296) حالة منها (255) حالة حرجة. وبلغ إجمالي الإصابات في المملكة (546882) حالة وحالات التعافي (535892) حالة، كما تم تسجيل (6)حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى (8694) حالة.

وأكدت الوزارة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة، مؤكدةً أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من مضاعفات متحورات الفيروس السريعة الإنتشار،كما نصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس. ‏