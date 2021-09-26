231.5 مليون إصابة بكورونا حول العالم

البلاد : وكالات

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 231.5 مليون حتى صباح اليوم الأحد، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 6.1 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأميركية أن إجمالي الإصابات وصل إلى 231 مليونا و 554 ألف حالة، وإجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و 743 ألف حالة، وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز ستة مليارات و 73 مليون جرعة.