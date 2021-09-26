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19870مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا خلال أسبوع

صحيفة البلادaccess_time19 / صفر / 1443 هـ      26 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد – 19” خلال الفترة من 12 / 2 / 1443هـ حتى 18 / 2 / 1443هـ (19870) مخالفة.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (8682)، تلتها المنطقة الشرقية بـ (2007)، ومنطقة مكة المكرمة بـ (1931)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (1852)، ومنطقة القصيم بـ (1540)، ومنطقة الجوف بـ (1130)، ثم منطقة حائل بـ (1021)، ومنطقة جازان بـ (391)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (361)، ومنطقة الباحة بـ (355)، ومنطقة تبوك بـ (292)، ومنطقة عسير بـ (224)، ومنطقة نجران بـ (84).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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