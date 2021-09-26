طالبان تحظر حلق اللحى في جنوب أفغانستان

البلاد : وكالات

حظر مسؤولون محليون بحركة طالبان الأفغانية حلق اللحى في ولاية هلمند بجنوب أفغانستان، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد.

وقال مدير المعلومات والثقافة لدى طالبان حافظ راشد هلمند لصحيفة “إيتيلاتروز” اليومية إن القرار اتخذ من الشرطة الدينية لطالبان خلال اجتماع مع أصحاب محال الحلاقة في الولاية.

وانتشرت رسالة رسمية من سلطات طالبان على وسائل التواصل الاجتماعي، تحذر فيها مسؤولو الحركة بالولاية محال الحلاقة من عواقب حلاقة اللحى.

ولم يرد متحدث رسمي باسم نظام طالبان على الفور للتعليق.

وأطاح مسلحو طالبان بالحكومة الأفغانية المدعومة دوليا الشهر الماضي.

ومنذ ذلك الحين، فرض النظام الفصل بين الجنسين في الفصول الجامعية ومنع السيدات من العمل في الأماكن العامة، إضافة إلى عدم السماح للفتيات بالذهاب إلى المدرسة بعد الصف السادس.