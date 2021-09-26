الأخيره

ضبط 5 مخالفين بحوزتهم حطب محلي في القصيم

صحيفة البلادaccess_time19 / صفر / 1443 هـ      26 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقة القصيم (5) مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (5) مركبات، واتُّخذت جميع الإجراءات النظامية بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة، و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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