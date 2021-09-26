حاملين أعلام المملكة ترفرف بكل شموخ وعزة .. اليوم الوطني في عيون أطفال السعودية

جدة ـ عبد الهادي المالكي

تولي المملكة العربية السعودية حقوق الأطفال أهمية كبرى، حيث سنت القوانين النابعة من الشريعة الإسلامية الغَرَّاء والمتناغمة مع الاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية هذه الحقوق. كما سنت استراتيجية وطنية لحماية الطفل، وتعزيز القدرة المؤسسية للجهات التي تتعامل مع الأطفال وأسرهم، بما يتوافق مع رؤية المملكة للتنمية المستدامة 2030 ، وخلال فعاليات اليوم الوطني كان للاطفال حضور زاهٍ حيث شاركوا في مختلف المناطق فرحة الوطن بيومه الوطني الـ 91 من خلال حضورهم برفقة أسرهم للفعاليات المصاحبة لهذه المناسبة التي احتضنتها العديد من الشوارع والميادين والمراكز والمولات التجارية الكبرى.

وشارك الأطفال مع العروض الشيقة في العديد من المراكز التجارية والأماكن العامة, إضافة إلى الألعاب النارية التي أضاءت سماء المدن وتعالت أصوات الأطفال بالأهازيج الوطنية، واصطفوا على جنبات ممرات الفعاليات حاملين أعلام المملكة ترفرف بكل شموخ وعزة ، كما حرص الكثير منهم على ارتداء الملابس التي تحمل ألوان الوطن وصوراً للقيادة الرشيدة – حفظها الله – تعبيرًا عن سعادتهم بهذه المناسبة.كما شارك أطفال المدينة المنورة فرحة الوطن بيومه الوطني الـ 91 وغمرت مشاعر الفرح والسرور محياهم ابتهاجا بهذه المناسبة.

ورصدت “البلاد” فرحة الأطفال باليوم الوطني للمملكة في عامه الـ 91 من خلال تواجدها في مختلف مواقع الفعاليات في ومختلف المناطق والاحتفالات باليوم الوطني تحت شعار “هي لنا دار”.

كما شكل الأطفال في جدة الذين توشحوا بالأعلام السعودية وباللباس الأخضر وبصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله النسبة الاكبر في الاحتفال باليوم الوطني ٩١ في مشهد مميز عبروا فيه عن مدى فرحتهم باليوم الوطني.



وعلى رغم صغر سنهم الا أنهم أصروا على الاحتفال باليوم الوطني على طريقتهم الخاصة ولم يخف العديد من الأطفال فرحتهم باليوم الوطني من خلال تعابيرهم التي ارتسمت عليها براءة الطفولة عبر الأهازيج والأغاني الوطنية التي أطلقوها ولفتت أنظار الجميع بأصواتهم الجميلة والتي جسدت مدى حبهم لوطنهم وعشقهم لهذا اليوم والذي اعتبروه تجسيدا وتعبيرا عن فرحة وطن وقد بين الأطفال أنهم يسعدون كثيراً بحضور المهرجانات التي تقام بذكرى اليوم الوطني كل عام في مختلف أنحاء البلاد، وقالوا: تتضمن هذه المهرجانات والفعاليات أنشطةً خاصة بالأطفال، لذا نحرص كل عام على حضورها، ونستفيد كثيراً مما يُقدم فيها من فعاليات علمية وعملية، كما انها تجذب أعداداً كبيرة من الأطفال، الذين يجعلون المكان أكثر حيويةً وروعة، ويعبِّرون عن مدى حبهم الكبير لوطنهم الغالي وقيادته الرشيدة.

“البلاد” التقت بعدد منهم فقالوا: اننا نحرص في اليوم الوطني على حمل الأعلام، وارتداء الأوشحة الوطنية تعبيراً عن حبنا الكبير لوطننا الغالي، وقالو نشعر أننا ندعم وطنننا، ونحبه أكثر في كل مرة ونحتفل فيه بيومه الوطني، هذا اليوم العظيم الذي وحَّد فيه الملك المؤسس البلاد تحت راية التوحيد، لذا نرتدي في هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع الألبسة الخضراء حتى نعبِّر عن مدى فخرنا بوطننا والانتماء إليه. واكد الاطفال حبهم الكبير للتنزه مع العائلة، خاصةً في اليوم الوطني للاحتفال بهذه الذكرى المجيدة، كما قام مجموعه من الاطفال بمشاركة جامعة الملك عبدالعزيز وامانة جدة بالمشاركة في زراعة الحدائق والمماشي في مدينة جدة ضمن مبادرة سمو ولي العهد السعودية الخضراء.



كما قام مركز حي السليمانية بمناسبة اليوم الوطني باطلاق ٩١ بالونة في السماء تحمل الون الابيض والاخضر بالاضافة الى توزيع الهدايا والاعلام والبرشورات الوطنية على الاطفال في ممشى الفيحاء والتي تعزز قيم حب الوطن لدى الاطفال. شارك مجموعة من الأطفال مساء أمس فرحة الوطن بيومه الوطني الـ 91 من خلال حضورهم برفقة أسرهم للفعاليات المصاحبة لهذه المناسبة التي احتضنتها العديد من الشوارع والميادين والمراكز والمولات التجارية الكبرى بمنطقة القصيم.

وشارك الأطفال مع العروض الشيقة التي نظمتها الأمانة في العديد من المراكز التجارية والأماكن العامة, إضافة إلى الألعاب النارية التي أضاءت سماء القصيم وأقيمت بمتنزه الملك عبدالله ببريدة .

وتعالت أصوات الأطفال بالأهازيج الوطنية، واصطفوا على جنبات ممرات الفعاليات حاملين أعلام المملكة ترفرف بكل شموخ وعزة، كما حرص الكثير منهم على ارتداء الملابس التي تحمل ألوان الوطن وصوراً للقيادة الرشيدة – حفظها الله – تعبيرًا عن سعادتهم بهذه المناسبة، وعمّت الاحتفالات محافظة حفر الباطن مساء أمس، احتفاءً باليوم الوطني 91 للمملكة، حيث تزينت شوارع وطرقات المحافظة بأعلام المملكة وصور القيادة الرشيدة -حفظها الله- وتفعيل الشاشات الإلكترونية بهوية اليوم الوطني ( هي لنا دار )، شهدت تفاعلاً كبيراً من المواطنين بالمحافظة. في المنطقة الشرقية شكل الاطفال بملابسهم الزاهية بانوراما رائعة خلال الاحتقال باليوم الوطني ،وتنوعت الفعاليات

وضمت الاحتفالات الوطنية عدة فعاليات أخرى من بينها قسم الرسم والتصوير الفوتوغرافي والعزف الموسيقي المنفرد الذي شهد مشاركات متميزة من شباب واطفال المنطقة وأركان ترفيهية للأطفال. وغمرت مشاعر الفرح والسرور أطفال منطقة الحدود الشمالية في أجواء الاحتفاء باليوم الوطني الـ 91 للمملكة وهم يتوشحون بأعلام الوطن التي تزينها كلمات التوحيد “لا إله إلا الله محمد رسول الله” والابتسامة تعلو محياهم. من خلال وجودهم في مختلف مواقع الفعاليات والاحتفالات باليوم الوطني.