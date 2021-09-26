تدشين مبادرات نادي متطوعي جدة

جدة – عبد الهادي المالكي

في ليلة حملت فرحة وطنا احتفل نادي متطوعي جدة، بتدشين أول نشاط لمبادرة شواطئنا أحلى وأجمل وهي المبادرة المعتمدة من أمانة جدة إهداء للوطن في اليوم الوطني 91 وتم تدشين هذه المبادرة، الخميس الماضي، على شرف صاحبة السمو الملكي الأميرة أضواء بنت فهد بن سعد بن سعود آل سعود وصحبها الأكارم باليوم الوطني ٩١ على أصوات أمواج البحر بمنتجع أرض السعادة ١ وبمشاركة متطوعي كلية علوم البحار بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ومجموعة لعيون جدة التطوعية وفريق نعم قادرات (للصماوات) وجمعية صوت الاصم وفريق حجاز بلوقرز وملاك منتجع أرض السعادة ١ برئاسة الفاضل نبيه بن محمد بارود المشرف والراعي للمهرجان.

وبدئ الحفل بالسلام الملكي ثم كلمة ترحيبية ألقاها مستشار النادي سمير غزاوي وبعدها كلمة تعريفية بالنادي ألقتها الدكتورة سعدية رضوان كما تم تدشين مبادرة الكشافة المجتمعية والقت قائدة المبادرة الدكتورة نداء عبدالوهاب نبذة عنها، وتدشين مبادرة متطوعي المستقبل وقدم عرض عنها من قائدتها المستشارة التربوية رقية الفيصل وتوالت الفقرات الفنية بالأناشيد الوطنية قدمها الفنانان حسين أحمد وسهل جنيد وفرقة تغاني الاستعراضية.