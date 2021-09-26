الرياضة الرائد بطلا لملاكمة المملكة

الدمام-حمودالزهراني

في ختام بطولة المملكة للرجال للملاكمة، توج رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة المهندس عبدالله الحربي الفائزين في البطولة، فعلى مستوى الميداليات الذهبية التي حققتها الأندية والصالات: حقق ملاكمو نادي الرائد ماهر مسعود ذهبية وزن ٥٢كغ وبسام التويجري ذهبية وزن ٥٦كغ . ومن نادي الوحدة توج الملاكم سلطان فلمبان بذهبية وزن ٦٩كغ، والملاكم راكان الثقفي بذهبية وزن ٧٥ كغ ومن نادي الترجي، توج الملاكم سعيد الشهري بذهبية وزن ٦٠كغ، ومن نادي عكاظ نال الملاكم ثامر جبلي ذهبية وزن ٤٩ كغ. ومن نادي الساحل حصد الملاكم بكر النحاس ذهبية وزن ٦٤كغ، ومن صالة لياقة المقاتل، حقق ذهبية وزن ٩١ الملاكم سلطان المساعد، كما حقق ملاكم صالة النمر سخراب شديف ذهبية وزن ٨١كغ وحقق ذهبية وزن ٩١+ ملاكم صالة فايت كلوب وسام الحربي. جاء ذلك في ختام البطولة التي استضافتها صالة استاد الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض لمدة ٤ أيام بمشاركة ٢٣نادياً.