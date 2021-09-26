إطلاق حملة للكشف عن نجاح الموهوبين

جدة ـ ياسر بن يوسف

أطلقت جامعة الأعمال والتكنولوجيا ممثلة في كلية الإعلان بجدة، حملة وطنية للكشف عن قصص نجاح ملهمة للموهوبين والمتميزين، بالتزامن مع فعاليات اليوم الوطني 91، بهدف تسيلط الضوء على الموهوبين سواء سعوديين أومقيمين، الذين تمسكوا بالفرص التي منحت لهم واستطاعوا تحقيق أحلامهم وطموحاتهم وعكسوا رؤية المملكة 2030.

وتستهدف حملة (دار الفرص) التي انطلقت تحت شعار “هي لنا دار ” كل من حصل فرصة وحولها إلى قصة نجاح، واستطاع أن يتحول إلى عنصر فعال في مسيرة البناء التي يعيشها الوطن، وكذلك الشباب الشغوف والموهوب والغير متردد في العمل، وتستعرض جزء من أحلام الشباب في مختلف المجالات، التي حلموا طويلاً بتحقيقها، واتيحت لهم الفرصة، وتشمل العلماء والأطباء والمهندسين والطيارين والمضيفات والطهاة والمتميزين في جميع المجالات، ومازالوا يتطلعون لتحقيق المزيد من الفرص والأحلام الواعدة. وتسعى كلية الاعلان الى ترسيخ فن الإعلان بوصفه أحد الفنون المهمة في سوق العمل، وتسعى لتعزيز الهوية ومفهوم التصميم والتواصل الإبتكاري و السرد الإلكتروني للمحتوى القصصي للعلامات التجارية وصنع المحتوى في التواصل الإعلاني.

وأكدت عميدة كلية الإعلان بجدة الدكتورة حنين شعيب أن (دار الفرص) تنصب أيضاً في تحقيق رؤية وهوية جامعة الأعمال والتكنولوجيا بتوفير التعليم لكل الشباب الطموحين الحالمين بمستقبل وظيفي، من خلال توجيهات رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور عبدالله دحلان و رئيس الجامعة الدكتور أسامة جنادي بالتركيز على وجود فرصة التعليم والتوظيف معاً والإيمان الكامل بشعار الجامعة التعليم من أجل العمل.