أمانة جدة تستكمل برنامج تحسين كفاءة الطاقة

جدة- ياسر بن يوسف

أطلقت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) المرحلة الرابعة والأخيرة لاستبدال مصابيح الإنارة العادية بأخرى موفرة تعمل بتقنية (LED) وذلك استكمالاً لجهودها المستمرة بهدف توفير الطاقة.

وأوضح مدير عام التشغيل والصيانة المهندس يوسف الأسمري أن البرنامج يستهدف تطوير وتحسين خدمات كفاءة الطاقة والطاقة المستدامة، للمساهمة في خفض الكمية المستهلكة من الطاقة في المرافق العامة، والتوفير في مصاريف استهلاك الوقود للحفاظ على البيئة. وأضاف انه تم خلال هذه المرحلة استبدال ما يقارب ٩٠٠٠٠ مصباح على مستوى مدينة جدة ستؤدي لتحقيق وفر قدره ٧٠% من استهلاك الكهرباء ليصبح إجمالي ما سيتم استبداله منذ المرحلة الأولى حتى الأخيرة أكثر من ١٩٢٠٠٠ مصباح.