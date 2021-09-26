أجواء الفرح تغمر جدة في يوم الوطن

جدة- ياسر بن يوسف

شهدت الفعاليات التي أطلقتها أمانة محافظة جدة تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني الـ 91 للمملكة تحت شعار «هي لنا دار» حضوراً كبيراً من سكان المدينة وزوارها، من خلال التفاعل مع المسابقات والعروض الرياضية والفنون الشعبية والتشكيلية في أجواء من الفرح والسرور في ذكرى اليوم الوطني، حيث هيئت الأمانة المرافق العامة للاحتفال بيوم الوطن. وشهدت الفعاليات بمركز الملك عبد العزيز الثقافي، وعلى مسرح الأمانة عروض الفنون الشعبية ومسابقات للأطفال ودمى متجولة، فيما شهد ميدان السارية جدارية الفن التشكيلي، وهي عبارة عن تصميم لوحة وطنية وفقاً لهوية اليوم الوطني وذلك من خلال فنانين تشكيليين.

وضمن البرامج التي أعدتها الأمانة أقيمت مباراة استعراضية بمعلب الفاير بول على شارع الأمير سلطان بمشاركة مجموعة من نجوم الفن والرياضة، بالإضافة لفعالية الدراجات الهوائية بمشاركة 50 دراجاً ودراجة من فريق الشجاعة للدراجات.



وتضمنت الفعاليات إطلاق مبادرتين للتشجير وزيادة المسطحات الخضراء بالتعاون مع جمعية البر وشركة لش التجارية، فيما شاركت جمعية عيون جدة بالتعاون مع الأمانة بإطلاق 6 فعاليات متنوعة.

يذكر أن الأمانة قامت بتزيين معظم الطرق والشوارع والميادين بالأعلام، إضافة لتفعيل الشاشات واللوحات الإعلانية على الطرق والشوارع الرئيسية لنشر التهنئة بذكرى اليوم الوطني 91 ، كما حرصت الأمانة على مشاركة منسوبيها الفرحة بهذا اليوم الغالي حيث خصصت ثلاث فعاليات لمنسوبيها احتفاءً بيوم الوطن وذلك من خلال توفير لوحة للتوقيع بعبارة حب الوطن، بجانب توزيع الهدايا التذكارية وإضاءة بهو الأمانة باللون الأخضر وشعار اليوم الوطني.