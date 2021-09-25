الأولى وفد المملكة في نيويورك يقيم حفل اليوم الوطني 91 بحضور وزير الخارجية

نيويورك : واس أقام وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني 91 للمملكة، بحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين بنيويورك، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وقال سموه في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني 91 :” إن حراك المملكة الدبلوماسي النشط منذ عهد الملك المؤسس – رحمه الله -، إلى عهد خادم الحرميّن الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – يسعى لتطوير العلاقات مع الدول كافة، وتعميق أواصر الصداقة، واتباع نهجٍ قائمٍ على الاعتدال، والانفتاح، والحوار، والتعاون مع أعضاء الأسرة الدولية، بما يرسي دعائم الأمن والسلم الدوليين، فضلا عن الالتزام بثوابتٍ راسخةٍ في سياستها الخارجية تقوم على حسن الجوار، واحترام سيادة الدول والقوانين الدولية، والشراكة الفاعلة مع الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي”. وأضاف سموه:” نستقبل عاماً جديداً يضاف إلى تاريخ وطننا الحافل بالإنجاز والخير والسلام، وبمناسبة اليوم الوطني 91 لتوحيد هذا الوطن الشامخ، نستذكر بكل فخرٍ واعتزازٍ وعظيم الامتنان، إنجازات الماضي على يدي المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيّب الله ثراه – ومعه أبناء هذه الأرض الطاهرة، في صورةٍ تعبر عن رابطةٍ فريدةٍ وعميقةٍ تجمع الأسرة المالكة بأبناء هذه البلاد. وقدم معالي مندوب وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، معالي وزير الشؤون الخارجية في جمهورية المالديف الرئيس المنتخب للدورة 76 للجمعية العامة عبد الله شاهد، الذي بدوره أثنى على دعم المملكة المستمر لمنظومة الأمم المتحدة وللقضايا الدولية في العالم وفي الجمعية العامة بشكل خاص. حضر الحفل أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة المشاركون في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين بنيويورك. كما حضره وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، وأعضاء السلك الدبلوماسي في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة.