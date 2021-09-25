طريقة عمل كيكة السميد الهشة

وصفة مميزة لتحضير كيكة هشة بالسميد

المقادير اللازمة

6 بيضات

1 كوب سكر

كوب زيت

1 كوب عصير برتقال

2 كوب سميد

1 كوب دقيق

كيس واحد من مسحوق الخبز

كيس واحد من الفانيليا

1 كوب جوز هند

شربات لسقي الكيكة

طريقة العمل

يخفق البيض مع السكر لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى نحصل على رغوة شديدة

في وعاء منفصل نخلط الطحين والبيكنج باودر والفانيليا وجوز الهند ثم نضيفها بدون خلاط إلى خليط البيض ويقلب ثم نضيف الزيت وعصير البرتقال

يسكب المزيج في صينية مبطنة بورق الخبز في الأسفل وأيضًا على الجوانب

اخبزيها في فرن محمى على حرارة 180 درجة لمدة 35 دقيقة

تخرج وتسقي بالشربات وتقدم