خطوات لحماية الطفل من الأمراض النفسية

من كل 6 أطفال تتراوح أعمارهم بين 2-8 سنوات (17.4٪) لديهم تشخيص اضطراب عقلي أو سلوكي أو تطوري

وتعد مشكلات السلوك أكثر شيوعًا بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 11 عامًا مقارنة بالأطفال الأصغر أو الأكبر سنًا

العديد من الأطفال لديهم مخاوف ويعانون من الحزن من وقت لآخر وقد تظهر مخاوف قوية في أوقات مختلفة

على الرغم من أن المخاوف والقلق نموذجية عند الأطفال ، إلا أن أشكال الخوف والحزن المستمرة أو الشديدة قد تكون بسبب القلق أو الاكتئاب

قد يعاني الطفل من القلق ، إذا لم يتغلب على مخاوفه المعتادة لدى الأطفال الصغار ، أو عندما يكون هناك الكثير من المخاوف من أن تتعارض مع أنشطتهم اليومية ، مثل المدرسة وأنشطة اللعب أو النوم

أعراض وعلامات القلق

الخوف الشديد من شيء أو موقف معين (مثل الحيوانات الأليفة أو الحشرات أو زيارة الطبيب). يُعرف هذا أيضًا باسم الرهاب.

الخوف الشديد من المدرسة والمواقف الاجتماعية الأخرى.

القلق الشديد بشأن الأشياء السيئة التي تحدث في المستقبل.

نوبات متكررة من الذعر – لحظات من الخوف غير المتوقع والمفاجئ والشديد مع أعراض مثل: خفقان القلب أو صعوبة التنفس أو التعرق أو الاهتزاز أو الشعور بالدوار

في حين أن الشعور بالحزن أو اليأس في بعض الأحيان هو جزء من حياة كل طفل ، فإن نوبات الحزن أو اليأس المستمرة قد تكون علامات على الاكتئاب. قد يُظهر الأطفال الذين يعانون من الاكتئاب عدم اهتمام بالأنشطة التي اعتادوا الاستمتاع بها أو الشعور بالعجز في المواقف التي يمكنهم تغييرها.

قد لا يتحدث بعض الأطفال عن أفكارهم اليائسة أو اليائسة وقد لا يظهرون حزينًا. قد يتسبب الاكتئاب في تصرف الطفل أو فقدان الدافع ، مما يتسبب في ملاحظة البعض أن الطفل مكتئب ، أو قد يتسبب البعض الآخر في تصنيف الطفل بشكل غير دقيق على أنه كسول أو مسبب للمشاكل.

أعراض وعلامات الاكتئاب

كثرة الشعور بالحزن أو اليأس أو الانفعال

عدم الاهتمام بالأنشطة الترفيهية

التغييرات في أنماط الأكل (الأكل أكثر أو أقل من المعتاد)

تغيرات في أنماط النوم (النوم أكثر أو أقل من المعتاد)

الاختلافات في مستويات الطاقة (غالبًا ما تكون متعبة جدًا أو بطيئة أو مضطربة أو متوترة)

صعوبة في الحفاظ على الانتباه

الشعور بانعدام القيمة أو عدم الجدوى أو الذنب

السلوك المضر بالنفس أو التدمير الذاتي

يمكن أن يقود الاكتئاب الطفل إلى الأفكار الانتحارية أو التخطيط للانتحار

الانتحار هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة لمن تتراوح أعمارهم بين 10 و 24 عامًا (بعد الحوادث)

طرق للمساعدة في حماية الصحة العقلية لطفلك

أحب طفلك دون قيد أو شرط

شجع أطفالك على التحدث عن مشاعرهم والتحقق من مشاعرهم

استمع أولاً ثم تحدث

امنح الكثير من الوقت للعب والأنشطة الترفيهية

الانضباط مع الاحترام والتعليم لا الخجل

اسأل طفلك عن يومه

علِّم عادات نوم جيدة

شجع الأطعمة الصحية

نموذج الرعاية الذاتية الإيجابية

دع الأطفال يكونون مستقلين ، عندما يكون ذلك ممكنًا

عند مشاركة المعلومات ، كن صادقًا مع أطفالك (على مستوى مناسب للعمر)

مساعدة الأطفال في حل المشكلات

خصص وقتًا يوميًا للتحدث مع أطفالك