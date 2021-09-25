المالكي: اليوم الوطني فخر وعز للمملكة .. وريادة وسيادة

جدة : البلاد

رفع مستشار الرئيس العام ووكيل الرئيس العام للشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ووكيل التخطيط والجودة في المسجد الحرام الاستاذ عبد الحميد ابن سعيد المالكي التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامين بمناسبةً اليوم الوطني 91 للمملكة والذي وصفه بانه يوم فخر وعز وانتماء ويوم حزم وبناء ونماء و المملكه العربية السعودية التي تعتبر هي دار لنا موضحا ان كل شبر من ارض المملكة نفديه بارواحنا قادتنا هم رؤوسنا ونحن نعيش تحت هذه القيادة الرشيدة في وأمان .

وقال المالكي ” نحتفل باليوم الوطني ال 91 وقد اصبحت ولله الحمد في مصاف الدول العظمى وتحقق مؤشرات عالية في مختلف المجالات جعلتها تتبوا مكان السيادة والريادة بين دول العالم.

وتابع قائلا ” قدر الله لهذه الاسره المباركة والشجرة الطيبةً ان تكون مسؤوله عن الحرمين الشريفين والكعبة المشرفة وكسوتها على وجه الخصوص وهي بحكم موقعها تمثل العمق الاستراتيجي في العالم الإسلامي ومسؤولة عن نصره قضايا المسلمين في جميع انحاء العالم و كما ان هذا شرف خدمة الحرميم فانه تكليف قام به ولاه الأخر خير قيام؛ منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه حتى هذا العصر الزاهر يقيادة بن عبد العزيز ال سعود وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كتب الله أجرهم واجزل لهم المثوبة. واردف قائلا ” من مأثر هذه الدوله المباركةً اهتمامها الكبير بكسوة الكعبة المشرفة ففي عام ١٣٤٦ هجرية أمر الملك عبدالعزيز رحمه الله بانشاء دار لصناعة كسوة الكعبة المشرفةً ووفرت الدوله لها كل الامكانات الماديه والبشريه ليتم انتاج اول ثوب لكسوة الكعبة المشرفة داخل المملكةً مضيفا بانه توالى الاهتمام من قادة هذه البلاد لتطوير هذا الصرح العظيم وتزويده بالالات الحديثةً والتاكيد على ان يكون جميعا العاملين فيه من أبناء الوطن الذين تشرفو بهذا العمل الجليل..

وقال ” ثم صدر الامر السامي الكريم في عام 1438 هجريه بتغيير مسمى مصنع الكسوه الى مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفةً تخليدا لذكرى المؤسس ؛ لتبدأ الرئاسه العامه لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تنفيذا لتوجيهات القيادةً الرشيده وبمتابعةً من معالي الرئيس العام الدكتور عبد الرحمن السديس بمرحلةً جديدة من تطوير هذا المجمع باستخدام احدث ما توصلت اليه التكنولوجيا الحديثة والتقنية والذكاء الاصطناعي وليكون هذا المجمع معلماً حضاري ونقطه جذب لزوار مكه المكرمه من الداخل والخارج وليكون المجمع ايضا معلما بارزا يساهم في ايصال رساله الحرمين الشريفين هدى للعالمين وإبراز جهود الدولة وفقها الله في خدمه الحرمين الشريفين والكعبه المشرفه على وجه الخصوص

وفي الختام دعا المالكي الله العلي العظيم ان يحفظ القيادة الرشيدة ويوفقهم لتحقيق رؤيتها المباركة رؤية المملكه العربيه السعوديه 2030 وصولا الى ان تكون المملكة هي السعوديةً العظمى صاحبه الريادة والسيادةً في جميع العالم