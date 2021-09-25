الرياضة الصفا يتصدر ممتاز اليـد في ختام الجولة الرابعة

الدمام- حمود الزهراني

انتزع فريق الصفا صدارة منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد للدوري الممتاز لكرة اليد، بعد تحقيقه العلامة الكاملة في ختام الجولة الرابعة من منافسات الدوري بـ 8 نقاط، عقب فوزه على القارة 33-35 مستفيداً من تعادل الخليج ومضر في ذات الجولة 28-28. وأسفرت باقي نتائج الجولة التي أقيمت اليوم السبت عن خسارة العدالة من الزلفي (28-29)، وتغلب النور على السلام (23-30)، واستطاع المحيط الانتصار على الترجي (28-29). بهذه النتائج، انفرد فريق الصفا بصدارة الترتيب بالعلامة الكاملة بواقع 8 نقاط، يتبعه النور ومضر بـ 7 نقاط، ثم المحيط رابعاً بـ 6 نقاط، والخليج خامساً بـ 5 نقاط، بعده الزلفي سادساً بـ 4 نقاط، ثم أندية الوحدة والقارة والترجي بـ 3 نقاط، فيما لا تمتلك أندية العدالة والأهلي والسلام أي نقطة. جدير بالذكر، أنه تم تأجيل مباراة الأهلي مع الوحدة إلى يوم الأربعاء الموافق 13 أكتوبر 2021م، بسبب مشاركة الوحدة في بطولة العالم للأندية “سوبر جلوب”، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية “جدة” خلال الفترة من 5 – 9 أكتوبر المقبل.