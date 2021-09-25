جدة- خالد بن مرضاح
أعلنت جولف السعودية عن إعادة افتتاح ملعب ونادي ديراب للجولف. يأتي هذا الافتتاح ليمنح الفرصة للجماهير للاستفادة من خدمات النادي بعد برنامج تطوير طموح طبقته جولف السعودية على المنشأة؛ لضمان تقديمها لخدماتها في أفضل صورة.
وكانت مختلف مرافق نادي ديراب قد خضعت منذ مطلع العام 2021 لعمليات تجديد شملت برامج التدريب المشتركة، وجودة المرافق، وإدارة شؤون الضيوف، والمساحات المفتوحة والخضراء، فضلاً عن تجديد أرض الملعب بشكل كامل.
وتزامنت إعادة افتتاح نادي وملعب ديراب مع الاحتفال باليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة العربية السعودية، إذ شهد الافتتاح فعاليات منوعة استهدفت اللاعبين والزوار والأطفال تحت إشراف فريق المشاركة المجتمعية في جولف السعودية، وشهدت الفعاليات عدداً من تجارب ممارسة الجولف المبسطة لمختلف الأعمار إذ استفاد الأطفال من تجربة منافسات “SNAG” لتسهيل تعرفهم على اللعبة، إلى جوار فعاليات ترفيهية جانبية مختلفة جمعت العائلة والأطفال، بالإضافة لتقديم أشهر الأطباق المحلية السعودية، فيما حرص المنظمون على ضمان التزام كافة الحضور بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
وينتظر أن يحتضن نادي ديراب عدداً من الفعاليات الاجتماعية والترفيهية المحلية المختلفة ليزيد من ارتباطه من الثقافة المحلية ويعزز دوره كوجهة رياضية سعودية تجمع كافة أفراد المجتمع.
ويتولى فريق دولي مختص الإشراف على النادي في المرحلة الحالية مستعيناً بموارد وخبرات من المكتب المؤسسي لـجولف السعودية، ما سيمنح نادي ديراب فرصة الاستفادة من خبرات عريقة في الشرق الأوسط، وشملت التحسينات الجوانب الإدارية والتشغيلية، مع اعتماد سياسات وإجراءات دقيقة ومدروسة في كافة المجالات التشغيلية. وستتواصل أعمال تطوير النادي حتى بعد تنفيذ جملة الأهداف الأولية، شاملاً خلال مراحله الأولى إقامة ندوات تدريبية لكافة أعضاء طاقم ’ديراب‘ بهدف تعريفهم بالفلسفة والرؤية الإدارية لـجولف السعودية في أقصر فترة ممكنة.
احتفاء باليوم الوطني.. جولف السعودية تعيد افتتاح نادي ديراب بالرياض
جدة- خالد بن مرضاح