احتفاء باليوم الوطني.. جولف السعودية تعيد افتتاح نادي ديراب بالرياض

جدة- خالد بن مرضاح

أعلنت جولف السعودية عن إعادة افتتاح ملعب ونادي ديراب للجولف. يأتي هذا الافتتاح ليمنح الفرصة للجماهير للاستفادة من خدمات النادي بعد برنامج تطوير طموح طبقته جولف السعودية على المنشأة؛ لضمان تقديمها لخدماتها في أفضل صورة.

وكانت مختلف مرافق نادي ديراب قد خضعت منذ مطلع العام 2021 لعمليات تجديد شملت برامج التدريب المشتركة، وجودة المرافق، وإدارة شؤون الضيوف، والمساحات المفتوحة والخضراء، فضلاً عن تجديد أرض الملعب بشكل كامل.

وتزامنت إعادة افتتاح نادي وملعب ديراب مع الاحتفال باليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة العربية السعودية، إذ شهد الافتتاح فعاليات منوعة استهدفت اللاعبين والزوار والأطفال تحت إشراف فريق المشاركة المجتمعية في جولف السعودية، وشهدت الفعاليات عدداً من تجارب ممارسة الجولف المبسطة لمختلف الأعمار إذ استفاد الأطفال من تجربة منافسات “SNAG” لتسهيل تعرفهم على اللعبة، إلى جوار فعاليات ترفيهية جانبية مختلفة جمعت العائلة والأطفال، بالإضافة لتقديم أشهر الأطباق المحلية السعودية، فيما حرص المنظمون على ضمان التزام كافة الحضور بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وينتظر أن يحتضن نادي ديراب عدداً من الفعاليات الاجتماعية والترفيهية المحلية المختلفة ليزيد من ارتباطه من الثقافة المحلية ويعزز دوره كوجهة رياضية سعودية تجمع كافة أفراد المجتمع.

ويتولى فريق دولي مختص الإشراف على النادي في المرحلة الحالية مستعيناً بموارد وخبرات من المكتب المؤسسي لـجولف السعودية، ما سيمنح نادي ديراب فرصة الاستفادة من خبرات عريقة في الشرق الأوسط، وشملت التحسينات الجوانب الإدارية والتشغيلية، مع اعتماد سياسات وإجراءات دقيقة ومدروسة في كافة المجالات التشغيلية. وستتواصل أعمال تطوير النادي حتى بعد تنفيذ جملة الأهداف الأولية، شاملاً خلال مراحله الأولى إقامة ندوات تدريبية لكافة أعضاء طاقم ’ديراب‘ بهدف تعريفهم بالفلسفة والرؤية الإدارية لـجولف السعودية في أقصر فترة ممكنة.



من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجولف والرئيس التنفيذي لجولف السعودية ماجد السرور في معرض تعليقه على اعادة الافتتاح: “نحن في غاية السرور بهذه الخطوة التي تشكل مرحلة مهمة في تاريخ النادي، ونحن سعداء اليوم في جولف السعودية بإعادة افتتاح نادي ديراب تزامنا مع يومنا الوطني المجيد، بعد عمليات تجديد وتطوير لكافة مرافقه، إذ يندرج هذا الاستحواذ في سياق سعينا الدائم لتحسين واقع اللعبة في المملكة وتشجيع الكثير من أبناء المملكة ممن لم يخوضوا هذه التجربة على منح أنفسهم الفرصة لتجربة القولف للمرة الأولى، كما أننا وإضافة إلى ذلك نبحث كما نفعل دائماً عن خلق فرص وظيفية جديدة في قطاع القولف الذي يتسم بكونه لعبة مناسبة لكافة الشرائح ونسعى لإتاحتها على أوسع نطاق ممكن في سياق التزامنا بالمساهمة في رؤية 2030”.

وتابع السرور: “نأمل أن تثمر خطوتنا هذه عن تحوّل ’ملعب ونادي ديراب الريفي للجولف‘ إلى أهم وجهة للجولف في العاصمة، وكلي ثقة بأنه سيكون من أفضل ملاعب القولف في ظل حرصنا على مواصلة دعم وتطوير النادي وتوفير كل ما يحتاج إليه لمنح أعضاءه وزواره من المحترفين والهواة أفضل تجربة رياضية ممكنة وأنا ممتن لفريقنا في قولف السعودية الذي نجح في إتمام عملية التجديد التي نراها اليوم”.

يذكر أن نادي وملعب ديراب، الذي تم إنشاؤه عام 2003، إذ كان أول ملعب جولف عشبي في المملكة العربية السعودية بـ18 حفرة لمنافسات من 72 ضربة، ويمتاز بموقعه الاستثنائي في أحضان وادي توفيق الساحر على بعد 45 كم إلى الجنوب الغربي من العاصمة الرياض، وبمساراته المحاطة بالأشجار ومساحاته الخضراء التي تحظى بعناية رفيعة المستوى.

وكانت أعمال جولف السعودية التطويرية غطت نطاقاً واسعاً طوال الفترة الماضية بهدف ضمان جاهزية النادي لاستقبال زواره بعد افتتاحه الكامل، سواء أكانوا لاعبين محترفين أو هواة، أو زوار باحثين عن الاستمتاع بالمناظر والضيافة المميزة، ما يسهم في دعم أهداف جولف السعودية في نشر اللعبة وتوسيع نطاقها الجماهيري في الرياض وحول المملكة.