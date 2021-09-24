هديل محمد مخترعة كرة تنقية الهواء

جدة ــ حليمة أحمد

تواصل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تنفيذ برنامج دعم المخترعين السعوديين عبر حاضنات التقنية التي تمتلكها المدينة ويهدف البرنامج لدعم السعوديين والسعوديات من المخترعين وطالبي براءات الاختراع، وأصحاب النماذج الصناعية، كما يرمي البرنامج للتنسيق والتواصل بين المؤسسات التي تعنى بالابتكار والمخترعين وتوحيد جهودها, وردم الفراغ القائم بين المخترعين واختراعاتهم وتحقيق النموذج الأولي ومن ثم الوصول بأفضل الطرق إلى مرحلة الإنتاج والسوق ومن المخترعين الشباب الطالبة هديل محمد السعدون الحاصلة على الميدالية الفضية بالأولمبياد الدولي الكوري للشباب لأفضل الاختراعات للعام 2020 لابتكارها كرة طائرة تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتنقية الهواء من المركبات الكيميائية المسببة للمطر الحمضي. هديل محمد السعدون (21 سنة) تخصص علوم الحاسبات في جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وحول فكرة الاختراع قالت: لطالما كانت حماية البيئة احدى أهم مجال اهتماماتي، تكونت الفكرة في مخيلتي عندما رأيت سرعة انتشار هواء المصانع الملوث في الجو وصعوبة السيطرة عليه ففكرت بأنه يجب علينا أن نبتكر شيئاً طائراً وذكيا ليقضي على هذه المركبات الملوثة في الجو نفسه وبسرعة كبيرة قبل تكوَّن مشكلة بيئية ضخمة يصعب التخلص منها مثل المطر الحمضي ،ومن الداعمين لي الوالد لطالما كان ولازال داعمي الاول على العلم والابتكار.

وعن أهداف الاختراع ذكرت: الهدف الاساسي من الاختراع هو التخلص من مشكلة المطر الحمضي من غير وضع القيود او الحد من عمل المصانع وذلك سيمكننا من زيادة الانتاجية من غير اي ضرر للبيئة بل نفع لها ايّ كلما زاد عمل المصانع زادت المركبات الملوثة التي سيتم تحويلها الى عناصر نافعة للبيئة مثل الاكسجين والنيتروجين.

وفيما يتعلق بالجوائز التي حصلتِ عليها قالت: حصلت على الميدالية الفضية في الاولمبياد الكوري الدولي لأفضل الاختراعات 2020.