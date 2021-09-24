المواطنون والمقيمون بمحافظة جدة يعبرون عن اليوم الوطني بأفراحٍ غامرة

جدة : واس

عبر المواطنون والمقيمون بمحافظة جدة عن فرحتهم الغامرة بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة تحت شعار “هي لنا دار”؛ حيث شهدت مختلف المرافق العامة والواجهات البحرية، التواجد الكبير للعوائل مع أبنائهم ممن حرصوا على ارتدائهم الملابس المزينة بالشعارات الوطنية واللون الأخضر ابتهاجاً بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

ويستهدف الأهالي من مشاركة أبنائهم هذه الفرحة، ترسيخ حب الوطن والانتماء للقيادة، في نفوس أبنائهم، وذلك لما للوطن من مكانة كبيرة في قلوب الجميع .. إضافة للمشاركات في المسابقات وتقديم المواهب خلال الفعاليات التي تقدمها مختلف الجمعيات والجهات التطوعية في لوحة تنافسية تجسد روح التآلف لديهم.

يذكر أن محافظة جدة ستشهد خلال فعاليات اليوم الوطني عروضا فنية وترفيهية، وتقديم لوحات شعبية بمشاركة مجموعة مميزة من نجوم الفن والرياضة، واستعراض الدراجات الهوائية ، في حين قدمت جمعية عيون جدة بالتعاون مع الأمانة عددا من الفعاليات المتنوعة والتي تشمل معرض صور جدارية، وبطولة عيون جدة للألعاب، وتلوين شعار اليوم الوطني.