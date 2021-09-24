السجن 6 أشهر و غرامة 50 ألف ريال لممتهني التسول

جدة : البلاد

نشرت جريدة أم القرى، اليوم الجمعة، تفاصيل نظام مواد نظام مكافحة التسول الذي اقره مجلس الوزارء، الذي حدد عقوبات المتسولين بالسجن 6 أشهر أو الغرامة 50 ألف أو بهما لممتهن التسول أو المحرض عليه، السجن سنة أو الغرامة 100 ألف أو بهما لمن يدير مجموعة من المتسولين، الإبعاد من المملكة ومنع دخول كل من امتهن التسول من الأجانب بعد انقضاء فترة العقوبة ، كما صنف نظام مكافحة التسول الجديد التسول عبر وسائل التواصل الحديثة ضمن ممارسات التسول المحظورة.

وأسند نظام مكافحة التسول لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسؤولية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص مكافحة التسول، وعليها دراسة الحالة الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية لهم بحسب احتياج كل حالة، وذلك وفقا للأنظمة والقرارات ذات الصلة.

كما يكون من مهامها إرشاد المتسولين السعوديين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، ومتابعتهم من خلال الرعاية اللاحقة، وإنشاء قاعدة بيانات للمتسولين بالاشتراك مع وزارة الداخلية.

فيما نظام مكافحة التسول على مصادرة جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تُستعمل فيه، منوها إلى أنه إذا تعذر ضبط أي من تلك الأموال، حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها.