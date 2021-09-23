الرياض – البلاد

أصدرت وزارة العدل ملفًا يضم 91 معلومة عدلية تهم المستفيدين، إضافة إلى أهم المستجدات في قطاعات الوزارة كافة، بمناسبة اليوم الوطني 91. واشتمل الملف على تعريف بالتشريعات الأبرز، بالإضافة إلى القرارات، إلى جانب مجموعة من الخدمات منها التقاضي الإلكتروني وما يتضمنه من إجراءات، وخدمات قطاع التنفيذ.

ويحتوي الملف على أهم المعلومات المتعلقة بقطاع التوثيق، كنظام التوثيق الجديد وما سيحققه من تعزيز للأمن العقاري وتعزيز لمبدأ موثوقية الصكوك، وحفظ الحقوق من خلال توثيق العقود، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عمليات التوثيق.