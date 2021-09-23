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91 معلومة عدلية تهم المستفيدين

صحيفة البلادaccess_time16 / صفر / 1443 هـ      23 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – البلاد

أصدرت وزارة العدل ملفًا يضم 91 معلومة عدلية تهم المستفيدين، إضافة إلى أهم المستجدات في قطاعات الوزارة كافة، بمناسبة اليوم الوطني 91. واشتمل الملف على تعريف بالتشريعات الأبرز، بالإضافة إلى القرارات، إلى جانب مجموعة من الخدمات منها التقاضي الإلكتروني وما يتضمنه من إجراءات، وخدمات قطاع التنفيذ.
ويحتوي الملف على أهم المعلومات المتعلقة بقطاع التوثيق، كنظام التوثيق الجديد وما سيحققه من تعزيز للأمن العقاري وتعزيز لمبدأ موثوقية الصكوك، وحفظ الحقوق من خلال توثيق العقود، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عمليات التوثيق.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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