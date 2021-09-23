رئيس هيئة الأركان يزور مصابي القوات المسلحة بمناسبة اليوم الوطني

البلاد : متابعات

قام معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي بزيارة المصابين من أبطال القوات المسلحة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض بمناسبة اليوم الوطني السعودي ٩١، ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله.

وجرى خلال الزيارة تقديم التهنئة لهم بمناسبة اليوم الوطني ونقل لهم فخره واعتزازه بمايقومون به هم وزملائهم منسوبي القوات المسلحة للدفاع عن الدين والملك والوطن وما يبذلونه من تضحيات وواجب بطولي.