رئاسة الحرمين تنظم برنامجاً متكاملاً احتفاءً بيوم الوطن

مكة المكرمة – البلاد

نظمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، برنامجاً متكاملاً بمناسبة اليوم الوطني، متضمناً توزيع هدايا على منسوبي الرئاسة، وتنظيم ملتقى يتحدث جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وإعمارهما من التأسيس إلى الرؤية.

واشتمل البرنامج على ملتقى للمرأة السعودية، وعكس جهودها في خدمة الوطن والحرمين الشريفين، من التأسيس إلى التمكين، فضلاً عن تدشين المعرض الافتراضي والميداني لمقتنيات غسل الكعبة والحرمين الشريفين، ومسابقة خاصة تتعلق بسؤال عن جهود المؤسس الملك عبدالعزير – يرحمه الله- في خدمة الحرمين الشريفين.

وتقيم رئاسة الحرمين بتوجيه من الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن السديس، احتفالاً بعنوان “اليوم الوطني.. تاريخ ودلالات وجهود وإنجازات وتطورات”، ضمن برنامج الاحتفالات والفعاليات التي أعدتها الرئاسة لليوم الوطني الـ91 الذي يقام تحت شعار “هي لنا دار”، وتأكيداً على وحدة الصف واللحمة الوطنية، والترابط الاجتماعي وتجديد الولاء والوفاء لولاة أمر هذه البلاد المباركة، فيما تزيينت واجهة مبنى رئاسة الحرمين في مكة المكرمة، ومبنى مكتبة الحرم المكي الشريف، ومجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، بالأضواء الخضراء، تزامناً مع حلول الذكرى التاريخية لليوم الوطني الـ91 لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه-.