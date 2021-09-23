حسين الجسمي يشعل أجواء جدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي

جدة- خالد بن مرضاح

أحيا الفنان حسين الجسمي حفلاً فنياً في مدينة جدة حضره جمهور كبير رافعين الاعلام الخضراء احتفاءً باليوم الوطني السعودي.

وعايد الجسمي جمهوره من على المسرح قائلاً في كلمته ” هي لنا دار ونحن لها محبين كل عام والسعودية دارنا بألف خير، جيناكم من بلدكم الامارات بنبضات حب سعودية نحتفل بها معاكم في اليوم الوطني ٩١ لدارنا الغالية السعودية، تحية محبة كلها فخر لأهل المرجله والعز وعسا السعودية واهلها دائما بخير ومسرات، وقلب الامارات ينبض سعودي”.

ودعا الجسمي الجمهور وكل من يحضره عبر الشاشات والأثير والعالم كله للعيش بالمستقبل بكل تطلعاته وأفكاره وزيارة اكسبو 2020 بمدينة دبي الامارات.

وغنى الجسمي عدداً من أغنياته التي رددها معه الجمهور بكل حب وحماس .

وكانت العرضة السعودية حاضره على المسرح عندما تغنى بكلمات الأمير عبدالرحمن بن مساعد “سلطان الشهامة” و “اصعد بعزمك”.

كما غنى أيضا في الحفل الفنان السعودي فارس المدني الذي اطرب الجمهور بأغنياته الجميلة.

الجدير بالذكر أن الحفل كان في بث مباشر على mbc ومنصة شاهد VIP وعبر اثير mbc fm و بانورما احتفالاً باليوم الوطني السعودي.