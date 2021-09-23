جامعة “المؤسس” تحتفي باليوم الوطني الـ91 “هي لنا دار”

جدة : البلاد

أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة والمسابقات بمناسبة اليوم الوطني الـ91 “هي لنا دار” والذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب وكليات الجامعة ومعاهدها بمشاركة الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة.

وقد دشنت الجامعة المنصة الإلكترونية الخاصة باليوم الوطني والتي تهدف إلى إبراز احتفالات الجامعة ممثلة في وكالات الجامعة والعمادات والكليات والمعاهد والمراكز، وتسليط الضوء على مشاركات الطلاب والطالبات في مجالات عدة وذلك تعبيرًا عن حبهم وولائهم لوطنهم والقيادة الرشيدة، كما تتيح لفئات المجتمع الاطلاع عليها عبر الرابط التالي: https://kau-mediawall.com/.

ونظمت الجامعة العديد من المبادرات التطوعية حيث شارك نادي التطوع والأندية الطلابية في مبادرة تطوعية تم من خلالها زراعة 191 شتلة والتي نفذتها عمادة شؤون الطلاب ممثلة بإدارة العمل التطوعي وبالتعاون مع أمانة محافظة جدة في إحدى الحدائق العامة بجدة.

واطلقت الجامعة العديد من المسابقات للطلاب والطالبات كمسابقة مواهب في حب الوطن في المجالات التالية الصور الفوتوغرافية، والرسم التشكيلي، والخط العربي، والأفلام القصيرة والموشن غرافك، بالإضافة إلى المسابقات الثقافية التي تبرز تاريخ الوطن والشخصيات الوطنية الرائدة والإنجازات ورؤية المملكة من خلال طرح الـأسئلة عبر منصة تويتر، وقد رصدت عمادة شؤون الطلاب جوائز للفائزين في المسابقات.

ويرعى معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد حفل احتفاء الجامعة بمناسبة اليوم الوطني الـ91 “هي لنا دار” والذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب يوم الأحد 19 / 2 / 1443هـ ويشهد الحفل العديد من الفقرات الوطنية بمشاركة الأندية الطلابية منها فيلم “دار العطاء” ولوحة فنية بعنوان “وطن الحياة”.

وبهذه المناسبة رفع معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي باسمه وباسم كافة منسوبي وطلاب الجامعة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة، منوهاً معاليه؛ بما قدمته القيادة الرشيدة- أعزها الله -من دعم وإجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فايروس كورونا وآثاره وتداعياته والحد من انتشاره ،وجهودهما القائمة في الارتقاء بهذه البلاد من خلال تحقيق الطفرات التنموية والتقدمية التي تشهدها بلادنا بشكل متسارع ولله الحمد.

وأوضح معالي رئيس الجامعة، أن جامعة الملك عبدالعزيز تحتفي بهذه المناسبة الوطنية الغالية وتضع نصب أعينها رؤية المملكة 2030 التي وصفها ولاة الأمر -حفظهم الله- بأنها خارطة طريق واضحة للعالم وللمملكة من خلال خطط استراتيجية لكل القطاعات والمجالات من أجل الوصول في تلك السنة إلى غايات عظمى ومقاصد سامية وأهداف جوهرية تضع المملكة على خارطة الدول العالمية ذات التأثير الفعال في كل الأمور الدولية.

بدوره أفاد عميد شؤون الطلاب مسعود بن محمد القحطاني أن الجامعة دأبت في مشاركة الوطن مختلف مناسباته وبالأخص في ذكرى اليوم الوطني التي اعتادت على الاحتفاء بها سنويا وغرس القيم الوطنية في نفوس الطلاب والطالبات، وتأتي المنصة لتوثق هذه المشاركات وإبراز الفعاليات سواء لقطاعات الجامعة أو الطلاب والطالبات التي تعزز الجوانب الوطنية في نفوسهم.

وقال : تأتي ذكرى اليوم الوطني كمناسبة غالية على قلوب أبناء المملكة قاطبة ، كفرصة لاستذكار تاريخ الملحمة البطولية التي قام بها مؤسس المملكة الملك عبد العزيز – يرحمه الله – ، ومسيرة البناء والتطور والازدهار التي قادها أبناؤه البررة من بعده ، فمثل هذه المناشط التي تقيمها الجامعة تعزز الانتماء الوطني وتعمق القيم الإيجابية بين الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم والمجتمع كافة .