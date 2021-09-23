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بلينكن: المملكة والولايات المتحدة تشتركان في 8 عقود من التعاون والصداقة

صحيفة البلادaccess_time16 / صفر / 1443 هـ      23 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن تهنئته للمملكة العربية السعودية، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91، مؤكداً أن ‏المملكة والولايات المتحدة تشتركان في ثمانية عقود من التعاون والصداقة المتبادلة.‏

وقال في بيان صحفي : لقد دفعت قوة روابطنا ازدهار دولتينا وعززت أمن المنطقة، ونحن بصدد توسيع ‏نطاق تعاوننا، بما في ذلك مواجهة التحدي المتمثل في أزمة المناخ ودعم استجابة دولية قوية لوباء ‏كوفيد19، فضلاً عن تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي الواسع. ‏

وأضاف “نحن نعمل معًا لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة وصياغة مستقبل يسوده السلام ‏والازدهار الاقتصادي، وأطيب تمنياتي لشعب المملكة بيوم وطني سعيد وعام ناجح”.‏

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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