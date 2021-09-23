بساتين تفيض بالثمار والخيرات

تبوك – البلاد

ضمن منظومة الأمن الغذائي في المملكة ، شهدت منطقة تبوك تطوراً زراعياً كماً ونوعاً منذ توحيد المملكة بدعم غير محدود من قيادة المملكة من توزيع للأراضي الزراعية وتقديم الإعانات والقروض للمزارعين بمختلف أنواع الدعم.

وأضحت مدن ومحافظات ومراكز وقرى منطقة تبوك محاطة بالمشروعات الزراعية كالقمح والفواكه والخضروات، إضافة لمشروعات الزهور والورود ومشروعات تسمين الأغنام وإنتاج الألبان والبيض وطيور السمان ، وتحتضن المنطقة 14500مزرعة، و9850 بيتاً محمياً وتصل مساحة الخضار المكشوفة المتنوعة إلى50,000 هكتار.