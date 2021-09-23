الأخيره

بساتين تفيض بالثمار والخيرات

صحيفة البلادaccess_time16 / صفر / 1443 هـ      23 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

تبوك – البلاد

ضمن منظومة الأمن الغذائي في المملكة ، شهدت منطقة تبوك تطوراً زراعياً كماً ونوعاً منذ توحيد المملكة بدعم غير محدود من قيادة المملكة من توزيع للأراضي الزراعية وتقديم الإعانات والقروض للمزارعين بمختلف أنواع الدعم.
وأضحت مدن ومحافظات ومراكز وقرى منطقة تبوك محاطة بالمشروعات الزراعية كالقمح والفواكه والخضروات، إضافة لمشروعات الزهور والورود ومشروعات تسمين الأغنام وإنتاج الألبان والبيض وطيور السمان ، وتحتضن المنطقة 14500مزرعة، و9850 بيتاً محمياً وتصل مساحة الخضار المكشوفة المتنوعة إلى50,000 هكتار.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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