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القيادة تتلقى تهنئة ملك المغرب بمناسبة اليوم الوطني

صحيفة البلادaccess_time16 / صفر / 1443 هـ      23 سبتمبر 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – برقية تهنئة ، من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 .

وأعرب جلالته، عن أحر التهاني لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -، مشيدا بما تشهده المملكة من نهضة تنموية في مختلف المجالات، وبدوره – أيده الله – في تعزيز قيم السلام والمحبة والتضامن والإخاء.

وجدد الملك محمد السادس تقديره للعلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين، مؤكدا الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات، راجياً لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة، والمزيد من التقدم والازدهار للشعب السعودي.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، برقية تهنئة، من جلالة ملك المملكة المغربية، تضمنت التهاني لسموه بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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