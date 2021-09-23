القوات المسلحة تطلق أولى احتفالاتها بـ اليوم الوطني

البلاد : متابعات

رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي انطلاق فعاليات الاحتفال لليوم الوطني السعودي ٩١ للقوات المسلحة من مقر رئاسة هيئة الأركان العامة بالرياض وذلك بحضور قادة أفرع القوات المسلحة، وقادة المناطق العسكرية والقواعد الجوية والأساطيل البحرية ومجموعات الدفاع الجوي وكبار ضباط القوات المسلحة.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة لرئيس هيئة الأركان قدم فيها التهنئة نيابة عنه وعن كافة منسوبي القوات المسلحة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، داعياً الله أن يتغمد شهدائنا الأبرار ويديم على وطننا أمنه واستقراره في ظل قيادتنا الحكيمة.

بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن إنجازات القوات المسلحة وما سطرته من بطولات للدفاع عن الدين ثم الملك والوطن، ثم عزف السلام الملكي بهذه المناسبة.

الجدير بالذكر أن هذا الاحتفال يأتي باكورة انطلاق القوات المسلحة بالاحتفاء بهذه المناسبة الغالية وامتداداً لبقية الاحتفالات القادمة لكافة أفرع القوات المسلحة باليوم الوطني السعودي ٩١.